Il prossimo 22 agosto 2026 si terrà una messa sul lungomare di Rimini, celebrata da un Papa. L’evento rappresenta il ritorno del Pontefice al Meeting dopo quarantacinque anni, un fatto che non si verificava dal 1982. La cerimonia si svolgerà sulla spiaggia, attirando un pubblico proveniente da diverse regioni. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione dell’evento.

? Cosa sapere Papa Leone XIV celebrerà una messa sul lungomare di Rimini il 22 agosto 2026.. L'evento segna il ritorno del Pontefice al Meeting dopo quarantacinque anni dal 1982.. Il 22 agosto 2026, Papa Leone XIV arriverà a Rimini per celebrare una messa nel tardo pomeriggio tra l’area del porto e la spiaggia libera, segnando il ritorno di un Pontefice al Meeting dopo quarantacinque anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II. La città romagnola si prepara ad accogliere il secondo Santo Padre che parteciperà alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione. L’evento dell’estate prossima ha come fulcro tematico le parole conclusive della Divina Commedia riguardanti l’amore che muove il sole e le altre stelle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, il ritorno del Papa: dopo 45 anni torna la messa sul mare

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