Quattro giorni di showcooking e sapori dal mondo | nuova tappa per l’International Street Food Festival
Durante il festival sono stati presentati vari piatti tradizionali italiani, come le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi, oltre a specialità internazionali. Tra le preparazioni, il caciocavallo è stato fuso al momento davanti ai visitatori. L’evento si è svolto in quattro giorni con attività di showcooking e degustazioni all’aperto, offrendo un’ampia varietà di sapori da diverse regioni italiane e paesi esteri.
Un lungo weekend all’aria aperta tra profumi irresistibili e sapori da ogni parte d’Italia e del mondo: dal pulled pork alle bombette pugliesi, dagli arrosticini abruzzesi al caciocavallo impiccato fuso al momento davanti al pubblico, fino ai classici dello street food internazionale. Da sabato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Purewal Paramjit VS Harjot | Befikran Di Rasoi EP09 | Comedy Cooking Battle | Pitaara Tv
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