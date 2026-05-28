Quattro giorni di showcooking e sapori dal mondo | nuova tappa per l’International Street Food Festival

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il festival sono stati presentati vari piatti tradizionali italiani, come le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi, oltre a specialità internazionali. Tra le preparazioni, il caciocavallo è stato fuso al momento davanti ai visitatori. L’evento si è svolto in quattro giorni con attività di showcooking e degustazioni all’aperto, offrendo un’ampia varietà di sapori da diverse regioni italiane e paesi esteri.

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Un lungo weekend all’aria aperta tra profumi irresistibili e sapori da ogni parte d’Italia e del mondo: dal pulled pork alle bombette pugliesi, dagli arrosticini abruzzesi al caciocavallo impiccato fuso al momento davanti al pubblico, fino ai classici dello street food internazionale. Da sabato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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