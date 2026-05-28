Quattro giorni di showcooking e sapori dal mondo | nuova tappa per l’International Street Food Festival

Notizia in breve

Durante il festival sono stati presentati vari piatti tradizionali italiani, come le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi, oltre a specialità internazionali. Tra le preparazioni, il caciocavallo è stato fuso al momento davanti ai visitatori. L’evento si è svolto in quattro giorni con attività di showcooking e degustazioni all’aperto, offrendo un’ampia varietà di sapori da diverse regioni italiane e paesi esteri.