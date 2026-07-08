Un elettricista di 38 anni è stato aggredito con calci e pugni da un imprenditore edile di 42 anni e da un suo dipendente, vicini di casa a Rimini. L'aggressione è avvenuta dopo che l'uomo avrebbe fatto un avances alla moglie del titolare. L'elettricista è stato colpito fino a perdere i sensi, secondo l'accusa. Entrambi i vicini abitano in appartamenti separati, uno con moglie e figlio, l'altro con un altro operaio.

Calci e pugni fino a perdere i sensi. Questa l'accusa di un elettricista 38enne di Rimini nei confronti dei due suoi vicini di casa, il titolare 42enne di una ditta edile e un suo dipendente, che vivono in due appartamenti separati, il primo con moglie e figlio, il secondo con un altro operaio della stessa azienda. La gelosia dell'imprenditore edile il motivo dell'aggressione. Lo scorso 30 marzo l'elettricista si reca nell'abitazione dell'imprenditore edile per un controllo al suo impianto elettrico. Al termine, uscendo, l'operaio vicino di casa gli fa notare di aver salutato la moglie del suo capo mandandole un bacio, circostanza negata dall'elettricista. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, elettricista massacrato di botte da un imprenditore edile (e dal suo complice) per un'avance mai fatta alla moglie

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