Un elettricista è stato picchiato brutalmente dopo essere stato attirato in un appartamento. Secondo la ricostruzione, un uomo e un suo complice lo hanno aggredito con calci e pugni, accusandolo di aver tentato di baciare la moglie dell’uomo. La vittima ha riportato ferite multiple, mentre gli aggressori sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate. La polizia sta indagando sui dettagli dell’aggressione.

Lo avrebbe attirato nel proprio appartamento accusandolo di aver tentato di baciare sua moglie, per poi aggredirlo insieme a un’altra persona, massacrandolo con calci e pugni. È quanto denuncia un riminese - assistito dall’avvocato Davide Grassi - in un esposto presentato alla Procura, nel quale ricostruisce una vicenda che sarebbe avvenuta all’interno di un condominio di Rimini. Secondo quanto riportato nella denuncia, tutto avrebbe avuto origine la sera del 30 marzo, quando la vittima - di professionista elettricista - era intervenuta nell’abitazione di un vicino per verificare un guasto. Dopo aver accertato che non vi erano anomalie, l’uomo è rientrato nel proprio appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettricista massacrato di botte. Marito geloso e un complice gli fanno pagare un bacio mai dato

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Si parla di: Elettricista massacrato di botte. Marito geloso e un complice gli fanno pagare un bacio mai dato; Mi ha accusato di avergli insidiato la moglie e poi pestato a sangue, elettricista denuncia di essere stato massacrato di botte.

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