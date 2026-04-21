Massacrato di botte per 50 euro | niente ergastolo per l' assassino e il suo complice

Nella sentenza emessa dalla Corte d'assise di Bergamo, Carmine De Simone Dicecca è stato condannato a 23 anni e 6 mesi di carcere, mentre Mario Vetere a 16 anni, per l'omicidio di una persona avvenuto in relazione a un pagamento di 50 euro. La vicenda giudiziaria riguarda un episodio di violenza estrema, ma nessuno dei due imputati ha ricevuto una condanna all'ergastolo.

La Corte d'assise di Bergamo ha condannato Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere: il primo a 23 anni e 6 mesi e il secondo a 16 anni di reclusione. Erano entrambi finiti alla sbarra per la rapina, sfociata nel sangue, in cui morì il 58enne Luciano Muttoni, trovato senza vita nella sua casa di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Luciano Muttoni picchiato a morte per 50 euro, niente ergastolo per De Simone e Vetere: condannati a 23 e 16 anniCarmine De Simone e Mario Vetere sono stati condannati in primo grado a 23 anni e 6 mesi e a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Luciano Muttoni.

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