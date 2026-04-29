Mensa scolastica si chiude la vertenza in tribunale | confermata l' aggiudicazione dell' appalto

Si è conclusa in tribunale la disputa riguardante l’appalto per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. La società ricorrente ha presentato ricorso, ma la decisione finale ha confermato l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta vincente. La causa si è svolta nel rispetto delle procedure legali, senza ulteriori sviluppi o modifiche alla decisione iniziale.

Si chiude con un nulla di fatto per la società ricorrente la vicenda giudiziaria legata all’appalto per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, che si è costituito in giudizio con l’avvocato Clemente Manzo. Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata nei.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Refezione scolastica a Castel Volturno, Tar accoglie ricorso: sospesa aggiudicazione appaltoTempo di lettura: 2 minutiRefezione scolastica a Castel Volturno, il Tar Campania (Sezione Ottava) accoglie l’istanza cautelare della società... Mensa scolastica, Consiglio di Stato respinge l'appello: resta valida l'aggiudicazioneSi chiude, almeno nella fase cautelare, la vicenda giudiziaria legata all’appalto per il servizio di refezione scolastica 2026 a Grazzanise. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mensa scolastica, si chiude la vertenza in tribunale: confermata l'aggiudicazione dell'appalto; Paullo, cambiamento di gestione per la mensa scolastica; Comune e Scuole: accordo sulle date della mensa. Si chiude il 5 e il 19 giugno; Mense scolastiche gratuite, grazie al tesoretto per la refezione biologica. Comune e Scuole: accordo sulle date della mensa. Si chiude il 5 e il 19 giugnoL’Amministrazione Comunale comunica che per l'anno scolastico 2025-2026 il Servizio di Mensa Scolastica terminerà per la Scuola Primaria il 5 Giugno e per le ... algheroeco.com Catanzaro, la Scuola Porto nel quartiere Lido ha finalmente la sua mensa scolastica: da 224 postiUn investimento da 960mila euro con fondi PNRR per potenziare il tempo pieno e migliorare i servizi agli studenti ... catanzaroinforma.it , Un investimento concreto per il quartiere Lido e per tutta la comunità scolastica. È stata inaugurata oggi la nuova struttura dedicata alla mensa della Scuola Porto, all’interno del polo - facebook.com facebook