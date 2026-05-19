Appalto fognature nullo per mancata copertura finanziaria il Comune di Pratola Serra vince in tribunale
Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza il 27 aprile 2026 che ha dichiarato nullo l’appalto per lavori di fognatura a causa della mancanza di copertura finanziaria. La decisione riguarda un procedimento avviato contro il Comune di Pratola Serra, coinvolto in una causa civile. La sentenza, identificata come n. 8642026, è stata pronunciata dalla seconda sezione civile del tribunale, con il giudice designato. La pronuncia si basa sulla verificata irregolarità nella copertura dei fondi necessari per l’esecuzione dell’appalto.
Con sentenza n. 8642026, pubblicata il 27 aprile 2026, la II Sezione Civile del Tribunale di Avellino — giudice dott.ssa Teresa Cianciulli — ha dichiarato la nullità del contratto di appalto pubblico n. 6733, stipulato il 12 luglio 2019 tra il Comune di Pratola Serra (AV) e la società Al.MA S.r. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pratola Serra, sciopero in Stellantis: lavoratori contro la mancata erogazione del premio economico
Pratola Serra, Tribunale: assoluzioni e prescrizioni per ex amministratori23 aprile 2026 — Dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Avellino si è concluso il procedimento a carico dell'ex sindaco di Pratola Serra,...