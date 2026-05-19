Appalto fognature nullo per mancata copertura finanziaria il Comune di Pratola Serra vince in tribunale

Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza il 27 aprile 2026 che ha dichiarato nullo l’appalto per lavori di fognatura a causa della mancanza di copertura finanziaria. La decisione riguarda un procedimento avviato contro il Comune di Pratola Serra, coinvolto in una causa civile. La sentenza, identificata come n. 8642026, è stata pronunciata dalla seconda sezione civile del tribunale, con il giudice designato. La pronuncia si basa sulla verificata irregolarità nella copertura dei fondi necessari per l’esecuzione dell’appalto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui