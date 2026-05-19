Appalto fognature nullo per mancata copertura finanziaria il Comune di Pratola Serra vince in tribunale

Da avellinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza il 27 aprile 2026 che ha dichiarato nullo l’appalto per lavori di fognatura a causa della mancanza di copertura finanziaria. La decisione riguarda un procedimento avviato contro il Comune di Pratola Serra, coinvolto in una causa civile. La sentenza, identificata come n. 8642026, è stata pronunciata dalla seconda sezione civile del tribunale, con il giudice designato. La pronuncia si basa sulla verificata irregolarità nella copertura dei fondi necessari per l’esecuzione dell’appalto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con sentenza n. 8642026, pubblicata il 27 aprile 2026, la II Sezione Civile del Tribunale di Avellino — giudice dott.ssa Teresa Cianciulli — ha dichiarato la nullità del contratto di appalto pubblico n. 6733, stipulato il 12 luglio 2019 tra il Comune di Pratola Serra (AV) e la società Al.MA S.r. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pratola Serra, sciopero in Stellantis: lavoratori contro la mancata erogazione del premio economico

Pratola Serra, Tribunale: assoluzioni e prescrizioni per ex amministratori23 aprile 2026 — Dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Avellino si è concluso il procedimento a carico dell'ex sindaco di Pratola Serra,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web