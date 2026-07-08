Riforma reclutamento università | c' è il sì della Camera

La Camera ha approvato definitivamente la riforma del reclutamento universitario con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. La legge modifica le modalità di accesso alle carriere accademiche.

La riforma reclutamento università è ormai realtà. L'Aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva il disegno di legge che ridisegna l'ingresso nelle carriere accademiche, con 122 voti a favore, 70 contrari e 3 astenuti. Il testo aveva già superato l'esame del Senato lo scorso dicembre e adesso diventa legge dello Stato, modificando la storica legge 240 del 2010.Cosa prevede la riforma reclutamento universitàLa novità più forte della riforma reclutamento università riguarda l'accesso ai ruoli di professore. Le nuove regole archiviano l'Abilitazione Scientifica Nazionale, l'Asn, che finora funzionava da filtro preventivo. D'ora in poi i candidati non aspetteranno più l'esito di un'abilitazione nazionale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Addio ASN: il reclutamento universitario cambia

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Alla Camera la riforma del reclutamento universitario reddit

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