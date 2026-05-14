Nell’aula di Montecitorio è stato approvato il primo sì al disegno di legge sulla delega al governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale. La decisione è stata presa dall’assemblea, segnando un passo avanti nel procedimento legislativo. La deputata ha commentato che con il governo attuale la riforma viene portata avanti. Il testo ora passa alle fasi successive del percorso parlamentare.

Arriva dall’assemblea di Montecitorio il primo “sì” al ddl “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale”. Con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti l’aula della Camera ha approvato nel testo licenziato dalla commissione Affari costituzionali. Il testo si trovava in prima lettura alla Camera e verrà ora trasmesso al Senato. Plauso della relatrice Montaruli. E la prima ad esprimere soddisfazione è la relatrice del provvedimento, Augusta Montaruli. La deputata di Fratelli d’Italia nel corso del suo intervento ha rilanciato: «Con il governo Meloni, la riforma della polizia locale si fa. Non... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Polizia Locale, primo si della Camera. Montaruli: «Con il governo Meloni la riforma si fa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Polizia Locale, Montaruli (FDI): “Dopo 40 anni dalla legge, ora riforma occasione unica grazie al Governo Meloni”“Oggi ricorrono i 40 anni dalla legge sull’ordinamento della polizia municipale e il miglior modo per dire grazie a tutti gli agenti di Polizia...

Riforma della Polizia Locale: “Maggiori tutele a chi protegge i cittadini”. Parla MontaruliIn una intervista al Secolo d'Italia la vicepresidente dei Deputati di Fratelli d'Italia e relatrice del provvedimento illustra i principi guida del...

Temi più discussi: Polizia locale rafforzata, primo sì in commissione; Arriva la ‘riforma’ della polizia locale: ecco le novità; Inaugurata la nuova caserma della polizia locale in via Cafasso; Beccato dalla Polizia Locale mentre acquista cocaina, nei guai il macchinista del treno.

#MARGHERA Inaugurata la nuova caserma della Polizia Locale in via Cafasso! Un presidio moderno che rafforza la sicurezza del territorio e garantisce agli agenti spazi adeguati per lavorare al meglio. Questo è però solo il primo passo. Il progetto comples x.com

Polizia locale rafforzata, primo sì in commissioneIl disegno di legge approderà in consiglio provinciale a giugno. L'assessora Mair: Collaborazione con i sindaci ... rainews.it

Riforma Polizia Locale, dalle bodycam alle tutele: cosa prevedeCon 130 voti a favore, 31 contrari e 71 astenuti la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale. Il provvedim ... tg24.sky.it