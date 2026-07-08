Roma, 8 luglio 2026 – A una settimana dall’arrivo della riforma elettorale alla Camera, il centrodestra è impasse sulle preferenze. Fratelli d’Italia insiste, seguendo il chiaro input di Giorgia Meloni, ma Lega e Forza Italia non mollano. La partita è così divisiva da aver provocato una levata di scudi tra le parlamentari di maggioranza, mentre Noi Moderati frena: "Siamo favorevoli, ma si cerca l’intesa con tutti", conferma il relatore Alessandro Colucci. Le posizioni restano distanti, ma le interlocuzioni procedono in vista della scadenza degli emendamenti di lunedì. Già domani potrebbe tenersi un nuovo round dei tecnici: dopo l’ultimo vertice, gli sherpa si erano lasciati con l’impegno di approfondire i nodi ognuno per sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riforma elettorale, Paita (Iv): “Sì alle preferenze. Noi contrari allo Stabilicum. Ma le donne non rinuncino a competere”

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