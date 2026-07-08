A Benevento, i rifiuti sono ancora ovunque: sacchetti fuori dai portoni, cassonetti pieni e rifiuti abbandonati sui marciapiedi anche giorni prima del passaggio dell’azienda di servizi ambientali. Le segnalazioni di cittadini si moltiplicano, mentre gli orari di raccolta vengono frequentemente ignorati. Fratelli d’Italia ha chiesto spiegazioni e criticato l’efficacia dello sforzo di ASIA, sottolineando che i problemi di gestione dei rifiuti persistono nonostante le operazioni in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Sacchetti fuori dai portoni, cassonetti traboccanti, rifiuti lasciati sui marciapiedi giorni prima del passaggio. Nonostante il lavoro quotidiano degli operatori e gli sforzi di ASIA Benevento per garantire il servizio, la raccolta differenziata in città continua a inciampare su un ostacolo: l’inciviltà di una parte dei cittadini. Orari e giorni non rispettati. Il calendario della raccolta è chiaro e comunicato da mesi: organico, plastica, carta, indifferenziato e vetro hanno giorni e fasce orarie precise per l’esposizione. Eppure in molti quartieri i sacchetti compaiono in strada con 24-48 ore di anticipo. Risultato: animali che li aprono, vento che sparge i rifiuti e marciapiedi che diventano discariche a cielo aperto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Rifiuti abbandonati e orari ignorati, Fratelli d’Italia incalza: a Benevento lo sforzo di ASIA non basta

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ABBANDONO RIFIUTI IN CONTRADA ISABELLA CITTADINO INVIA VIDEO ALLA POLIZIA MUNICIPALE

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