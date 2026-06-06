Fratelli d’Italia ha chiesto al sindaco se intende usare i fondi della tassa di soggiorno, come previsto dal decreto sicurezza, per finanziare la polizia locale e installare foto-trappole. La domanda si riferisce alla destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno. La richiesta mira a verificare se i fondi saranno destinati alla sicurezza e al decoro della città, come indicato nella normativa di riferimento.

“Il sindaco Salvetti intende applicare la norma del decreto sicurezza che consente di destinare i fondi della tassa di soggiorno proprio alla sicurezza della città?”. A chiederlo è la consigliera comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Marcella Amadio, che sottolinea come la questione del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sbandierata di Fratelli d'Italia alla stazione: "Per difendere il diritto dei cittadini alla sicurezza e al decoro"Venerdì 22 maggio, tra le 17:30 e le 18:30, un gruppo di sostenitori di Fratelli d’Italia si riunirà nella zona della stazione per una sbandierata.

Strade dissestate e cantieri, Fratelli d’Italia incalza il ComuneA Taranto, i cittadini denunciano strade dissestate e numerosi cantieri aperti in tutta la città.

Temi più discussi: Ok su sicurezza, decoro e infrastrutture: Fratelli d'Italia si schiera con Previde Massara; Sicurezza e decoro, Fratelli d'Italia incalza Salvetti: La tassa di soggiorno finanzi polizia locale e foto-trappole; Uomo accampato sotto il ponte di via Berni, Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione al Comune; Firenze, Fratelli d'Italia propone gli.

Sicurezza, è scontro tra Fd’I e Pd: La responsabilità è del ComunePavullo, la portavoce meloniana. Federica Galloni replica . al dem Matteo Manni. Inutile attaccare il governo. msn.com

Sicurezza a Modica, incontro in Questura tra Fratelli d’Italia e i vertici della PoliziaSicurezza a Modica, confronto in Questura tra Fratelli d’Italia e Polizia sui recenti episodi di vandalismo e microcriminalità. quotidianodiragusa.it