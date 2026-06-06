Sicurezza e decoro Fratelli d' Italia incalza Salvetti | La tassa di soggiorno finanzi polizia locale e foto-trappole

Da livornotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fratelli d’Italia ha chiesto al sindaco se intende usare i fondi della tassa di soggiorno, come previsto dal decreto sicurezza, per finanziare la polizia locale e installare foto-trappole. La domanda si riferisce alla destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno. La richiesta mira a verificare se i fondi saranno destinati alla sicurezza e al decoro della città, come indicato nella normativa di riferimento.

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“Il sindaco Salvetti intende applicare la norma del decreto sicurezza che consente di destinare i fondi della tassa di soggiorno proprio alla sicurezza della città?”. A chiederlo è la consigliera comunale e regionale di Fratelli d'Italia, Marcella Amadio, che sottolinea come la questione del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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