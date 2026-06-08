Energia e competitività Meloni incalza Bruxelles | Serve uno sforzo europeo contro la crisi

Da secoloditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier italiana ha chiesto a Bruxelles un impegno maggiore per ridurre il costo dell’energia, sottolineando la necessità di uno sforzo collettivo europeo. La discussione riguarda il prezzo che aziende e cittadini dovranno affrontare nei prossimi mesi, con un focus sulla crisi energetica e sulla competitività economica. La richiesta si concentra sulla volontà di trovare soluzioni condivise senza fare riferimento a incontri specifici o alle parti coinvolte.

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La partita, questa volta, non si gioca sulla fotografia di un summit, ma sul prezzo dell’energia che imprese e famiglie continueranno a pagare nei prossimi mesi. È su questo terreno che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato la discussione nella videoconferenza del gruppo informale sulla competitività europea, convocata insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier conservatore belga Bart De Wever, alla presenza della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e di quindici leader europei. La riunione arriva alla vigilia del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e in un quadro internazionale appesantito dagli sviluppi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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