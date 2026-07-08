Un’esplosione ha causato il decesso di due persone in una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. L’incidente si è verificato in una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano conservate polveri esplosive. L’esplosione ha svegliato il piccolo centro abitato e ha provocato danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi., Il boato dell'esplosione è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è ben visibile anche una densa colonna di fumo nero.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: due vittime

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