Rieti esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio | due vittime

Da tgcom24.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione ha causato il decesso di due persone in una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. L’incidente si è verificato in una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano conservate polveri esplosive. L’esplosione ha svegliato il piccolo centro abitato e ha provocato danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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Una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi., Il boato dell'esplosione è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è ben visibile anche una densa colonna di fumo nero.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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