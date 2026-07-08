Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio vicino a Rieti | morti una donna e un giovane

Notizia in breve

Un’esplosione ha distrutto questa mattina una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, vicino a Rieti, causando due vittime. Una donna e un giovane sono rimasti uccisi nell’incidente. La deflagrazione si è verificata all’interno della Pirotecnica Mattei, provocando danni alle strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.