Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio vicino a Rieti | morti una donna e un giovane

Da open.online 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’esplosione ha distrutto questa mattina una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, vicino a Rieti, causando due vittime. Una donna e un giovane sono rimasti uccisi nell’incidente. La deflagrazione si è verificata all’interno della Pirotecnica Mattei, provocando danni alle strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

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Una forte esplosione si è verificata nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, all’interno di una fabbrica di fuochi artificiali, la Pirotecnica Mattei. Dal luogo si è sollevata anche una densa colonna di fumo, mentre il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza. A esplodere, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata una casamatta dell’azienda – ossia una struttura fortificata in cemento armato o pietra – in cui sono stoccate le polveri. Ritrovati due corpi senza vita. Nel corso delle operazioni di ricerca sotto le macerie, i vigili del fuoco hanno rinvenuto due corpi senza vita. 🔗 Leggi su Open.online

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