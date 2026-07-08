Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio vicino a Rieti | morti una donna e un giovane
Un’esplosione ha distrutto questa mattina una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, vicino a Rieti, causando due vittime. Una donna e un giovane sono rimasti uccisi nell’incidente. La deflagrazione si è verificata all’interno della Pirotecnica Mattei, provocando danni alle strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
Una forte esplosione si è verificata nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, all’interno di una fabbrica di fuochi artificiali, la Pirotecnica Mattei. Dal luogo si è sollevata anche una densa colonna di fumo, mentre il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza. A esplodere, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata una casamatta dell’azienda – ossia una struttura fortificata in cemento armato o pietra – in cui sono stoccate le polveri. Ritrovati due corpi senza vita. Nel corso delle operazioni di ricerca sotto le macerie, i vigili del fuoco hanno rinvenuto due corpi senza vita. 🔗 Leggi su Open.online
Kheda Firecracker Factory Blast: Questions Raised Over Illegal MGVCL Power Connection | TV9Gujarati
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