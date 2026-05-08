Il bilancio delle vittime di un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia dello Hunan è salito a 37 decessi, rispetto ai 26 inizialmente registrati. L’incidente è avvenuto lunedì e ha coinvolto un sito situato nella Cina meridionale. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’esplosione e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

È salito da ventisei a trentasette il numero delle persone che hanno perso la vita nell’esplosione avvenuta lunedì in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia dello Hunan, nella Cina meridionale. Le autorità locali hanno riferito che una persona risulta ancora dispersa, mentre i feriti accertati sono cinquantuno. Come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, l’incidente ha avuto luogo lunedì pomeriggio nella città di Changsha, nella provincia di Hunan. L’impianto era gestito dalla Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. e si trovava a Liuyang, considerata la più grande produttrice mondiale di fuochi d’artificio, amministrata da Changsha.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sale a trentasette il numero delle vittime dell’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in Cina

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