L'antico giardino della Verna, un ettaro di orto botanico dei frati francescani, è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione e rinnovo. Sono state aggiunte molte piante nuove e il giardino è ora accessibile ai visitatori. La riapertura segna il ritorno di uno spazio storico dedicato alla spiritualità francescana. La struttura, situata nella zona dell’antico orto, può essere visitata da chi desidera esplorare il luogo.

di Sonia Fardelli L’antico orto botanico dei frati della Verna, recentemente ristrutturato e rinnovato con numerosissime piante, apre le porte ai visitatori. Esperienze guidate per riscoprire la natura del Parco, ma anche per immergersi nella spiritualità del santuario. L’appuntamento è per il 19 luglio dalle ore 10 quando escursionismo, natura e spiritualità torneranno a unirsi nell’evento "La Verna: ascolto e silenzio nel Giardino dei Frati". Il trekking prenderà il via dal punto informazioni Cammini di Pace a Chiusi della Verna e passerà tra i boschi e gli antichi sentieri che conducono all’Orto dei Frati, luogo simbolo del rapporto tra il lavoro dell’uomo, il Creato e la tradizione francescana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre l’antico giardino della Verna. Un ettaro di spiritualità francescana

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