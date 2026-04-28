Il giardino segreto nel Quadrilatero riapre al pubblico | la nuova formula della merenda nel cuore di Milano

Da fine aprile, il giardino interno dell'hotel Four Seasons, situato nel Quadrilatero di Milano, è tornato accessibile al pubblico. Insieme alla riapertura, è stata introdotta una nuova proposta per il pomeriggio, denominata Spring Merenda, che offre un momento di relax nel cuore della città. La rinnovata area verde si trova all’interno di una struttura alberghiera e rappresenta una delle poche occasioni di accesso pubblico a questa zona residenziale e commerciale.

Da fine aprile, l’hotel Four Seasons di Milano ha riaperto al pubblico il giardino interno e ha introdotto una nuova formula per il pomeriggio chiamata Spring Merenda. Il servizio, curato dallo Stilla Bar, si svolge negli spazi all'aperto della struttura situata nel quadrilatero della moda e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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