A Fossacesia apertura straordinaria della chiesa di San Silvestro di Villa Scorciosa tra storia e arte francescana

A Fossacesia si terrà una giornata speciale dedicata alla chiesa di San Silvestro di Villa Scorciosa, che sarà aperta al pubblico in modo straordinario. L’evento fa parte della 32esima edizione di “Chiese Aperte”, una manifestazione nazionale promossa da Archeoclub d’Italia, e si svolgerà domenica 10 maggio. La visita offrirà l’opportunità di conoscere meglio la storia e l’arte francescana legate a questa struttura.

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