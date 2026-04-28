Restyling degli impianti sportivi dell' Aspio e di Gallignano tutto pronto per il taglio del nastro

Sono stati completati recentemente i lavori di ristrutturazione di alcuni impianti sportivi nelle zone di Aspio e Gallignano. In particolare, il campo di calcio dell’Aspio, il campo da calcetto di Gallignano e la pista polivalente, principalmente usata per il pattinaggio, sono stati rinnovati. Ora si attende solo la cerimonia ufficiale di inaugurazione.

ANCONA – Ultimati da qualche giorno i lavori di rifacimento del campo di calcio dell'Aspio, così pure il campo da calcetto di Gallignano e la pista polivalente utilizzata prevalentemente per il pattinaggio. L'inaugurazione, prevista per domani pomeriggio, sarà a cura delle rispettive associazioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “Agriumbria“, è tutto pronto. Domani l’atteso taglio del nastroVigilia di Agriumbria, in programma da domani - all’inaugurazione interverrà Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Agricoltura - a domenica 29, a... In Fiera tutto pronto per il taglio del nastro di Beer&Food Attraction: focus su innovazione e consumiAlla Fiera tre giorni dedicati a birra, spirits, mixology e food: 600 espositori da 16 Paesi e 130 buyer internazionali attesi Si alza domenica (15... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurati gli impianti sportivi. Padel, fitness, spogliatoi: quasi 500mila euro per un restyling completo dell’area; Presto restyling per 7 impianti Confermate le tariffe del 2025; Restyling della piscina Vitale: entrano nel vivo i lavori; Foro Italico, via libera al restyling dello Stadio Centrale: più posti e uso tutto l’anno. Presto restyling per 7 impianti Confermate le tariffe del 2025L’ecosistema degli impianti sportivi in città cresce e si rigenera. Non ci sono soltanto le nuove strutture prossime all’inaugurazione nella zona di Sanpolino (il centro di allenamento della ginnastic ... brescia.corriere.it Nuovi impianti sportivi in via Adda. Finanziamento da oltre un milione: È prioritario avviare il progettoRiqualificazione del campo a 11, restyling della pista d’atletica, nuove pedane per salto in lungo e in alto, illuminazione e impiantistica, approvato il progetto esecutivo di rifacimento degli ... ilgiorno.it La nuova Jeep Avenger 2027 avrà un restyling con griglia frontale luminosa, un nuovo motore e interni premium: ecco quando debutterà. https://auto.everyeye.it/notizie/jeep-avenger-2027-qui-addio-cinghia-design-fresco-interni-inediti-874584.htmlutm_m - facebook.com facebook