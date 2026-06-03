Una tempesta ha provocato danni significativi agli impianti sportivi lungo il Tevere. Alcuni pini sono caduti, causando danni a strutture e infrastrutture nelle aree interessate. I gazebo dell’università sono stati distrutti dalle raffiche di vento, con alcune strutture completamente abbattute. Non sono stati segnalati feriti, ma le aree colpite sono state chiuse per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Le autorità stanno valutando l’entità dei danni e le eventuali riparazioni necessarie.

Quali strutture specifiche sono state colpite dai pini caduti all'Acquacetosa? Come hanno fatto le raffiche a distruggere i gazebo della Sapienza? Cosa rischiano ora gli atleti olimpici dopo il crollo dei pali? Perché la gestione del verde lungo il Tevere è diventata critica??? In Breve Crollo pini e rami su edifici e campo da rugby numero 2 all'Acquacetosa. Vento strappa gazebo e strutture leggere presso l'impianto sportivo universitario Sapienza. Danni struttura . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta sul Tevere: pini e strutture distrutti negli impianti sportivi

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