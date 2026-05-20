Weekend estivi all’insegna di buon cibo e intrattenimento a Todi riapre la terrazza del Nido dell’Aquila

Nel fine settimana del 22 maggio, a Todi riapre la terrazza dell’ex monastero delle Lucrezie, situata in via Paolo Rolli 18. La location offre un panorama suggestivo e sarà protagonista di eventi dedicati a cultura e intrattenimento. La riapertura segna l’inizio di una serie di iniziative che si svolgeranno ogni fine settimana durante l’estate. La terrazza, conosciuta come Nido dell’Aquila, torna a essere aperta al pubblico con un programma vario, dedicato a chi desidera trascorrere momenti all’insegna del buon cibo e delle attività culturali.

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Torna a risplendere una delle location più suggestive di Todi, affacciata su un panorama mozzafiato. La terrazza inferiore dell’ex monastero delle Lucrezie a Todi, in via Paolo Rolli 18, riapre le porte venerdì 22 maggio, con iniziative diverse per ogni weekend estivo all'insegna della cultura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento 'Notti di Primavera': intrattenimento, musica e buon cibo. Il programmaIl cuore del centro storico di Copparo è pronto ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno. Cultura: un weekend all’insegna dell’arte. Quante mostre e visitePer chi desidera trascorrere un weekend all’insegna dell’arte, la Direzione regionale Musei nazionali Toscana e i nuovi Musei autonomi del Ministero della Cultura offrono dal 15 al 17 un programma di ... quotidiano.net Design, moda e bellezza: le location per gli appuntamenti estivi all'insegna dell'eleganza. Tra le più gettonate quelle vista lagoGli appuntamenti estivi si confermano un momento speciale non solo per chi resta in città ma anche per chi si vuole godere una serata o un pranzo spensierato in compagnia. Sono diventati protagonisti ... corriere.it