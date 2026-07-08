Repubblica Napoli | Inchiesta Bari De Laurentiis respinge le accuse | Operazioni regolari chiariremo tutto

Da napolipiu.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno perquisito le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro, coinvolgendo anche alcuni dirigenti e ex dirigenti nel corso di un'indagine sulla gestione della SSC Bari. L'inchiesta della Procura di Bari riguarda operazioni di mercato e contabili. Il presidente del Napoli ha dichiarato che le operazioni sono state regolari e che chiarirà ogni aspetto. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’inchiesta della Procura di Bari sulla gestione della SSC Bari entra in una nuova fase con le perquisizioni effettuate nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro, oltre che nei confronti di alcuni dirigenti ed ex dirigenti coinvolti nelle operazioni di mercato. Come racconta la Repubblica Napoli, gli investigatori stanno ricostruendo la situazione economico-finanziaria del club pugliese e alcune operazioni di mercato, tra cui il trasferimento del portiere Elia Caprile al Napoli. Secondo la Repubblica Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis risultano indagati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza, a vario titolo, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

repubblica napoli inchiesta bari de laurentiis respinge le accuse operazioni regolari chiariremo tutto
© Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “Inchiesta Bari, De Laurentiis respinge le accuse: «Operazioni regolari, chiariremo tutto»”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calcio Bari, De Laurentiis e figlio indagati per bancarotta fraudolenta

Video Calcio Bari, De Laurentiis e figlio indagati per bancarotta fraudolenta

Notizie e thread social correlati

I De Laurentiis indagati per bancarotta: perquisizioni a Napoli e Bari, la Procura indaga su 30 milioni di debiti e operazioni tra i clubLa Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari, entrambe controllate dalla famiglia De Laurentiis, il 7 luglio.

Inchiesta Bari e Napoli: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per il caso CaprileDue persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine su false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta...

Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta. Esterrefatti, chiariremo tutto; Repubblica bari indagine per presunta bancarotta fraudolenta coinvolti aurelio e luigi de laurentiis; Inchiesta Bari Calcio, la replica dei De Laurentiis: Siamo basiti: la società è sana, auspichiamo l'archiviazione; Bari e Napoli nel mirino della Finanza, perquisizioni nelle sedi dei club e di Filmauro.

repubblica napoli repubblica napoli inchiesta bariNapoli, Bari e De Laurentiis, risposta congiunta a perquisizioni: Esterrefatti, chiariremo tuttoLa risposta dei De Laurentiis all'inchiesta della Procura barese: Il trasferimento di Caprile è stato quantificato da un soggetto terzo. Auspichiamo una tempestiva archiviazione ... msn.com

repubblica napoli repubblica napoli inchiesta bariInchiesta Bari-Napoli, la nota di De Laurentiis: Esterefatti e basitiLa SSC Napoli ha commentato attraverso un comunicato ufficiale le accuse formulate dalla Procura di Bari, che ha ipotizzato bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in merito all'operazion ... tuttoreggina.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web