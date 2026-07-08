Le forze dell'ordine hanno perquisito le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro, coinvolgendo anche alcuni dirigenti e ex dirigenti nel corso di un'indagine sulla gestione della SSC Bari. L'inchiesta della Procura di Bari riguarda operazioni di mercato e contabili. Il presidente del Napoli ha dichiarato che le operazioni sono state regolari e che chiarirà ogni aspetto. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.

L’inchiesta della Procura di Bari sulla gestione della SSC Bari entra in una nuova fase con le perquisizioni effettuate nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro, oltre che nei confronti di alcuni dirigenti ed ex dirigenti coinvolti nelle operazioni di mercato. Come racconta la Repubblica Napoli, gli investigatori stanno ricostruendo la situazione economico-finanziaria del club pugliese e alcune operazioni di mercato, tra cui il trasferimento del portiere Elia Caprile al Napoli. Secondo la Repubblica Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis risultano indagati nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza, a vario titolo, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “Inchiesta Bari, De Laurentiis respinge le accuse: «Operazioni regolari, chiariremo tutto»”

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Calcio Bari, De Laurentiis e figlio indagati per bancarotta fraudolenta

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Repubblica – Inchiesta sui De Laurentiis: Guardia di Finanza nelle sedi di Napoli e Bari napolijournal.com/2026/07/07/rep… #mercato #napoli #seriea x.com

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