Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine su false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Guardia di Finanza ha eseguito un blitz che ha coinvolto i vertici di un gruppo cinematografico. Le accuse riguardano presunte irregolarità finanziarie legate alla gestione societaria. L’indagine è in corso e al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui possibili risvolti.

False comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta patrimoniale: c’è il terremoto giudiziario dietro il blitz della Guardia di Finanza che sta scuotendo i vertici del Gruppo Filmauro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fatto scattare perquisizioni locali, personali e informatiche a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico della SSC Bari S.p.A., e di suo padre Aurelio De Laurentiis, presidente del consiglio di amministrazione della SSC Napoli S.p.A. e legale rappresentante della controllante Filmauro S.r.l.. L'inchiesta (R.G. nr. 745026), firmata dal Procuratore Capo Roberto Rossi e dall'Aggiunto Stefano De Nozza, ipotizza un disegno finalizzato a distrarre asset di valore dal club pugliese a favore di quello partenopeo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Inchiesta Bari e Napoli: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per il caso Caprile

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