I fanghi corpo tonificanti e anti-cellulite sono diventati un trattamento comune anche a casa, non più riservato solo alle spa e ai centri termali di lusso. Ora sono utilizzati come parte di rituali di bellezza quotidiani, offrendo un momento di relax e aiutando a migliorare il tono e la compattezza della pelle. Questa evoluzione ha reso i fanghi un prodotto accessibile e pratico per il benessere personale.

I fanghi corpo non sono più un trattamento esclusivo delle spa e dei centri termali più rinomanti: oggi sono diventati un vero rituale beauty domestico, perfetto per ritagliarsi un momento di benessere e, allo stesso tempo, aiutare la pelle a ritrovare tono e compattezza. Soprattutto in vista delle vacanze in bikini, i fanghi fai da te o già pronti da applicare a casa sono l’ideale per chi cerca un trattamento pratico contro cellulite, gonfiore e pelle spenta. A dimostrarne l’efficacia sono anche recenti studi e ricerche delle Università italiane. Un buon motivo in più per sfruttarne appieno le proprietà nonostante l’applicazione – un po’ macchinosa – preveda anche tempi di posa più lunghi con tanto di leggings e pellicola a effetto sauna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fanghi corpo tonificanti e anti-cellulite: perché funzionano davvero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3 ESERCIZI CHE FACCIO OGNI GIORNO ANTI RITENZIONE E CELLULITE / Federica Constantini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dalle fasce per il mento fino al cosiddetto "mouth taping": i rimedi social anti-russamento funzionano davvero?

Farmaci: ecco perché in alcune persone gli anti-diabete funzionano menoAlcune persone rispondono in modo diverso ai farmaci anti-diabete a base di Glp-1, con effetti variabili evidenti.

Fanghi corpo tonificanti e anti-cellulite: perché funzionano davveroContro gli inestetismi della cellulite funzionano davvero i fanghi corpo a base di argilla, alghe e minerali. Lo conferma una recente ricerca ... amica.it

Trattamenti corpo in estate: scrub e fanghi per la prova costumeCon l’arrivo dell’estate, torna puntuale anche la rincorsa alla prova costume e, con essa, l’impennata nella richiesta di trattamenti estetici per il corpo. Scrub, linfodrenaggi, fanghi e impacchi ... donnamoderna.com