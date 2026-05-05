Quando il sonno si fa desiderare, molte persone si rivolgono agli integratori come melatonina, valeriana e passiflora. Un esperto ha analizzato l’efficacia di questi prodotti, evidenziando le differenze tra quelli che funzionano e quelli che non portano risultati concreti. La discussione si concentra sulla reale capacità di questi integratori di favorire il riposo e sul modo in cui vengono utilizzati da chi cerca un aiuto naturale per dormire meglio.

Quando il sonno tarda ad arrivare, molti cercano una scorciatoia tra melatonina, valeriana e passiflora. Ma non tutti gli integratori sono uguali o hanno la stessa efficacia. “Per i disturbi lievi del sonno alcune sostanze naturali possono essere utili, ma vanno usate nel modo corretto”, spiega a LaSalute di LaPresse Giovanni Biggio, professore emerito di Neuropsicofarmacologia all’Università di Cagliari e già presidente della Società italiana di farmacologia. La passiflora. Tra i rimedi più noti c’è la passiflora, che “ha un meccanismo d’azione simile alle benzodiazepine, sebbene assai più blando”, osserva Biggio. Il riferimento è alla sua interazione indiretta con i neuroni GABA, gli stesso coinvolto dai farmaci ansiolitici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Integratori per dormire, quando funzionano davvero: l’analisi dell’esperto

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