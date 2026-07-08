Un cantante è stato fatto scendere da un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Bergamo. Prima del decollo, si sono verificati litigi tra il cantante e gli steward, con insulti reciproci. Il video che documenta la scena è diventato virale. La tensione a bordo ha portato alla decisione di far scendere l’artista, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali o motivazioni precise.

Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair partito da Brindisi: cosa sarebbe accaduto prima del decollo. Il video è virale. Momenti di forte tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Bergamo Orio al Serio. Secondo le testimonianze raccolte, il cantante Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo, dopo una serie di discussioni con il personale di bordo. Un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, previsto per la serata di domenica 6 luglio 2026, è stato al centro di un episodio che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei social. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Renga, litigi e insulti con gli steward Ryanair: lasciato a terra a Brindisi

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