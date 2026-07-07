Il cantante è stato fatto scendere dall'aereo Ryanair che partiva da Brindisi e arrivava a Orio al Serio, dopo un litigio con gli steward e alcuni passeggeri. Dopo i battibecchi, il comandante ha deciso di far scendere sia lui che un accompagnatore. La situazione si è svolta durante il volo, senza ulteriori dettagli sui motivi del confronto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti della compagnia.

Brutto episodio che ha coinvolto Francesco Renga. Il noto cantante ha litigato con gli steward di Ryanair sul volo Brindisi-Orio al Serio e, dopo una serie di battibecchi con gli operatori e con alcuni passeggeri, è stato fatto scendere dall’aereo insieme a un suo accompagnatore dal comandante. Cos’ha fatto Francesco Renga Movimentato il volo di rientro da Brindisi ad Orio al Serio per Francesco Renga. Il noto cantante è diventato virale sui social tra post e reel che hanno testimoniato la lite che il vincitore di Sanremo 2005 ha avuto con gli steward di Ryanair. La situazione si è prolungata a lungo e si è fatta talmente tesa da rendere necessario l’intervento del comandante del volo che ha fatto scendere Renga e ha dato poi l’ok per decollare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Francesco Renga litiga con gli steward Ryanair sul volo Brindisi-Orio al Serio, fatto scendere dall'aereo

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