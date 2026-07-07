Brindisi insulti e tensione con gli steward | Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair

Da lecce.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio è stato interrotto quando il cantante Francesco Renga è stato fatto scendere, dopo aver avuto un alterco con gli steward. Durante il viaggio, si sono verificati insulti e tensioni tra il cantante e il personale di bordo. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi reel e post relativi all’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quello che doveva essere un ordinario volo di rientro da Brindisi con destinazione Orio al Serio è diventato un caso virale, che si sta diffondendo a colpi di reel e post: il protagonista è infatti Francesco Renga, il noto cantante vincitore di Sanremo 2005.Dopo attimi di tensione, insulti e una lite sia con alcuni passeggeri sia con parte dello staff a bordo, il personale di sicurezza ha fatto scendere dall’aereo l'artista insieme al suo accompagnatore.È quanto accaduto domenica sera a bordo del collegamento Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Orio al Serio: l'atmosfera si sarebbe scaldata a tal punto da richiedere l'intervento del comandante. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

brindisi insulti e tensione con gli steward francesco renga fatto scendere dal volo ryanair
© Lecce.corriere.it - Brindisi, insulti e tensione con gli steward: Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caos su un volo con a bordo Francesco Renga: il cantautore viene fatto scendere dopo una discussione con gli steward. Stupore tra i passeggeriIl 6 luglio, su un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio, un passeggero noto è stato fatto scendere prima del decollo.

Francesco Renga al centro della bufera: brutto litigio in aereo, costretto a scendere, tensione tra i passeggeriUn volo partito da Brindisi si è trasformato in una scena di tensione tra i passeggeri.

francesco renga brindisi insulti e tensioneFrancesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: lite e tensione con gli steward, il video dei passeggeriUn volo Ryanair partito da Brindisi e diretto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, nella serata di domenica 6 luglio 2026, è finito al ... msn.com

Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair: insulti e tensione con gli stewardAttimi concitati su un volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio domenica 6 luglio 2026, che si è trasformato in un caso mediatico. Protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, Francesco ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web