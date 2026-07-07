Un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio è stato interrotto quando il cantante Francesco Renga è stato fatto scendere, dopo aver avuto un alterco con gli steward. Durante il viaggio, si sono verificati insulti e tensioni tra il cantante e il personale di bordo. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi reel e post relativi all’accaduto.

Quello che doveva essere un ordinario volo di rientro da Brindisi con destinazione Orio al Serio è diventato un caso virale, che si sta diffondendo a colpi di reel e post: il protagonista è infatti Francesco Renga, il noto cantante vincitore di Sanremo 2005.Dopo attimi di tensione, insulti e una lite sia con alcuni passeggeri sia con parte dello staff a bordo, il personale di sicurezza ha fatto scendere dall’aereo l'artista insieme al suo accompagnatore.È quanto accaduto domenica sera a bordo del collegamento Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Orio al Serio: l'atmosfera si sarebbe scaldata a tal punto da richiedere l'intervento del comandante. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, insulti e tensione con gli steward: Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair

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