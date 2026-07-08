Google Gemini arriva a bordo delle Renault più recenti, quelle con il sistema multimediale openR Link con Google integrato. Dall’esordio, avvenuto quattro anni fa sulla Megane E-Tech Electric, è stato aggiornato e arricchito continuamente, con il debutto di nuove applicazioni (come Waze o Amazon Music) e di nuove funzioni per Google Maps. Adesso, annuncia Renault, tocca all’assistente evoluto Gemini, che viene progressivamente offerto al posto di Google Assistant anche sulle vetture già in circolazione, a condizione, appunto, che abbiano il sistema più recente. openR link con Google integrato è disponibile per tutti i modelli che fanno attualmente parte della gamma europea, da Twingo a Rafale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault, ecco Gemini: come cambia la vita a bordo con il nuovo assistente AI

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Renault rilancia la Megane: cambia look e aumenta l'autonomia. Basterà Il prezzo resta impegnativo

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