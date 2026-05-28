Fastweb e Vodafone hanno annunciato il lancio di Ross, un assistente di intelligenza artificiale agentica. Ross è stato presentato come uno strumento progettato per semplificare le attività quotidiane e ridurre i tempi dedicati a compiti ripetitivi. Il nuovo assistente è disponibile da subito e si integra con i servizi offerti dalle due aziende. La comunicazione ufficiale non specifica dettagli tecnici o modalità di utilizzo.

MILANO – Prende il via Ross, il nuovo agente di intelligenza artificiale di Fastweb+Vodafone. La soluzione ha l’obiettivo di semplificare il lavoro delle persone, alleggerendo il carico di operatività e attività organizzative, liberando così tempo prezioso da dedicare a compiti più strategici che richiedono maggiore concentrazione e creatività. Ross, sviluppato da NextMindLab – startup innovativa italiana detenuta al 100% da Fastweb Spa – rappresenta un cambio di paradigma nel panorama degli strumenti di Intelligenza artificiale. Non è un’AI che si limita a rispondere a domande o generare contenuti, ma un vero assistente personale, in grado di comprendere le richieste dell’utente, trasformarle in attività concrete ed eseguirle operativamente al suo posto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fastweb+Vodafone presenta Ross, il nuovo assistente di AI agentica che libera tempo e semplifica la vita quotidiana

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