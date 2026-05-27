Google Workspace cambia volto | ecco il nuovo design per Gemini Era

Google ha annunciato un nuovo design per Google Workspace, che coinvolge anche le applicazioni Documenti e Fogli. Le icone di queste app cambieranno nei prossimi giorni, con un nuovo aspetto visivo. La modifica include l’abbandono dei quattro colori storici, sostituiti da un nuovo schema cromatico. La revisione riguarda anche il progetto Gemini Era, la nuova versione del design dell'intera suite. Nessuna data precisa è stata comunicata per il rilascio completo.

? Domande chiave Come cambieranno le icone di Docs e Sheets nei prossimi giorni?. Perché Google ha deciso di abbandonare i suoi quattro colori storici?. Quali nuove funzioni legate a Gemini troveremo dentro Gmail e Docs?. Come influirà il nuovo design sulla velocità di lavoro quotidiana?.? In Breve Innovazioni presentate al Google IO 2026 includono Gmail Live e Docs Live.. Nuove icone abbandonano lo schema dei quattro colori istituzionali Google.. Il restyling elimina lo sfondo a forma di foglio per Docs e Sheets.. L'aggiornamento grafico non modifica funzioni, impostazioni o controlli amministrativi.. Google avvia nelle prossime settimane un restyling radicale delle icone per l’intera suite Workspace, segnando visivamente l’ingresso definitivo nella cosiddetta Gemini Era. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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