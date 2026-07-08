Reintegro della Russia da parte del Cio Abodi | Perplessi ancora si sganciano bombe

Il Cio ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre. Il presidente del settore sportivo ha dichiarato di essere perplesso e ha aggiunto che si continuano a sentire esplosioni di bombe. La decisione arriva poche ore dopo la sospensione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni. La revoca è provvisoria e non indica una riabilitazione definitiva.

Nelle ultime ore il Cio (Comitato olimpico internazionale) ha revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato olimpico russo (Roc), in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione – si legge in una nota – è stata adottata dopo un’approfondita valutazione della Commissione Affari Legali del Cio, che ha accertato come il Roc non includa più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali operanti nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina". Ma intanto Coni e Governo italiano hanno posizioni diverse. Il presidente del Comitato Olimpico Italiano, Luciano Buonfiglio, a margine... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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