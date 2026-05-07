Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di riammettere gli atleti provenienti dalla Bielorussia, consentendo loro di partecipare alle competizioni come neutrali. La revoca delle restrizioni riguarda esclusivamente gli atleti bielorussi, mentre quelli russi devono ancora attendere una decisione ufficiale. La misura è stata comunicata dal Comitato Esecutivo del CIO, che ha annunciato che i rappresentanti della Bielorussia potranno tornare a competere, in attesa di eventuali sviluppi sulla posizione dei russi.

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato le restrizioni per gli atleti provenienti dalla Bielorussia, i quali però dovranno competere come neutrali fino a quando la Commissione Affari Legali del CIO non si pronuncerà diversamente. Non è stata riammessa, invece, la Russia. In una nota stampa, infatti, il CIO ha reso noto quanto segue: “ Il Comitato Esecutivo del CIO non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre, alle competizioni gestite da Federazioni Internazionali e da organizzatori di eventi sportivi internazionali “. Diversa la situazione della Russia: “ La Commissione Affari Legali sta ancora esaminando il Comitato Olimpico Russo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il CIO riammette gli atleti della Bielorussia, ma non ancora quelli della Russia

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