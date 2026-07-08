Abodi | Russia riammessa? Scelta irrispettosa continuano a sganciare bombe
Il ministro per lo Sport ha definito irrispettosa la decisione di riammettere la Russia ai Giochi Olimpici, sottolineando che il Paese continua a sganciare bombe mentre si discute di partecipazione. La dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione del Campionato del Mondo maschile di pallavolo allo Stadio Olimpico di Roma.
Nel corso della presentazione del Campionato del Mondo maschile di pallavolo, andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha espresso la propria posizione sulla decisione del Cio di riammettere la Russia ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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