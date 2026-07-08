Abodi | Russia riammessa? Scelta irrispettosa continuano a sganciare bombe

Da video.gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro per lo Sport ha definito irrispettosa la decisione di riammettere la Russia ai Giochi Olimpici, sottolineando che il Paese continua a sganciare bombe mentre si discute di partecipazione. La dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione del Campionato del Mondo maschile di pallavolo allo Stadio Olimpico di Roma.

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Nel corso della presentazione del Campionato del Mondo maschile di pallavolo, andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha espresso la propria posizione sulla decisione del Cio di riammettere la Russia ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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