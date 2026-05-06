Un concerto per don Giulio il sacerdote monzese pioniere nell' assistenza ai malati di cancro

Oggi si è tenuto un concerto dedicato a don Giulio, sacerdote di Monza noto per il suo lavoro di assistenza ai malati di cancro. La sua presenza è considerata fondamentale nel supporto ai pazienti durante il percorso terapeutico, anche quando devono continuare le cure a domicilio. La manifestazione ha riunito diverse persone e ha sottolineato il ruolo di figure come quella di don Giulio nel percorso di cura.

Oggi l’importanza della presenza è riconosciuta anche dalla scienza. E la sua “applicazione” è routine quando il paziente oncologico deve proseguire il percorso terapeutico a casa. Non lasciarlo solo oggi è una pratica assodata ma un tempo, quando una persona malata di tumore veniva dimessa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fiumicino, gara per il servizio di assistenza ai malati di Alzheimer e alle famiglieFiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino intende affidare, attraverso procedura negoziata sul MePA, il servizio di cura e assistenza delle... Assistenza ai malati oncologici, Samo sigla due convenzioni con importanti istituzioni accademiche di PalermoIn occasione del convegno "Le Cure Palliative tra Scienza ed Emozioni", tenutosi allo Steri, Samo ha annunciato la firma di due significative... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La chiesa del Santissimo di Trento compie cent’anni: un libro, concerto e la messa solenne per le celebrazioni; La lezione di vita di don Luigi Ciotti nell’aula magna dedicata a Vittorio Cacchione: Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Sarò il testimone di nozze di Giulio e Mario: proposta di matrimonio durante il concerto di Marco Mengoni a San Siro, la reazione del cantanteUn concerto particolare, quello di Marco Mengoni a San Siro. Con una tendenza che sta prendendo sempre più piede, anche a Milano si è tenuta una proposta di matrimonio durante il live. La ... ilfattoquotidiano.it A Castione concerto di Giulio Tampalini e Daniele FabioCastione della Presolana. Nella Chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro in Castione della Presolana, martedì 12 agosto, alle 17.30, si terrà Allegro con fuoco, un originale recital per due chitarre ... bergamonews.it A Bruxelles proiettato il docu-film su Giulio Regeni, ricercatore torturato e ucciso dieci anni fa al Cairo e per cui si aspetta verità e giustizia. Alla pellicola, al centro del dibattito politico, sono stati negati i fondi per il cinema. x.com Questa mattina, nell'Aula Giulio Cesare, il Sindaco Roberto Gualtieri ha dato il benvenuto a oltre 500 nuovi dipendenti vincitori dei concorsi che sono stati indetti e si sono tenuti nel 2025. I dipendenti che hanno preso servizio oggi sono prevalentemente i - facebook.com facebook