Reiki al centro tumori all’ospedale Marche Nord di Pesaro gli esorcisti | E’ superstizione i cattolici si astengano
Gli esorcisti criticano l’uso del Reiki nel reparto di oncologia dell’ospedale Marche Nord di Pesaro, definendolo superstizione. L’ospedale ha integrato questa pratica come trattamento complementare, mentre i rappresentanti religiosi invitano i cattolici a evitarla. La questione ha generato un acceso dibattito tra le parti, senza che siano state annunciate modifiche ufficiali alle procedure in corso.
Pesaro, 8 luglio 2026 – L’ ospedale Marche Nord di Pesaro nel mirino degli esorcisti. Nella bufera la pratica del Reiki adottata nel reparto di oncologia. Quella “stanza del benessere” in cui risuonano le campane tibetane che tramite le vibrazioni rilassano il corpo e la mente dei malati oncologici alla prese con la chemioterapia. Le tecniche Reiki vengono adottate per favorire il loro equilibrio psicofisico. Gli esorcisti: “Reiki in corsia? E’ superstizione”. Ma per l’ Associazione Internazionale degli Esorcisti, il Reiki non è altro che “una tecnica di channeling (o spiritismo) e ricorre alla presunta guarigione per mezzo di tecniche per le quali verrebbe trasmessa l'energia dal Reiki Channelizer (colui che canalizza l'energia Reiki) al Receiver (colui che riceve il trattamento). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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