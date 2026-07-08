Reiki al centro tumori all’ospedale Marche Nord di Pesaro gli esorcisti | E’ superstizione i cattolici si astengano

Notizia in breve

Gli esorcisti criticano l’uso del Reiki nel reparto di oncologia dell’ospedale Marche Nord di Pesaro, definendolo superstizione. L’ospedale ha integrato questa pratica come trattamento complementare, mentre i rappresentanti religiosi invitano i cattolici a evitarla. La questione ha generato un acceso dibattito tra le parti, senza che siano state annunciate modifiche ufficiali alle procedure in corso.