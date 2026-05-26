Rottamazione bollo auto assessore Leo | Puglia prima Regione ad aderire alla rottamazione per gli ultimi vent’anni Occasione per i cittadini e per la Regione di incassare crediti antichi

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione ha annunciato l’adesione alla rottamazione del bollo auto per gli ultimi vent’anni, diventando la prima a farlo. Questa misura permette ai cittadini di cancellare crediti fiscali accumulati nel tempo, con la possibilità di recuperare somme che risalivano a più di due decenni fa. L’obiettivo è anche quello di recuperare entrate fiscali che risultano ancora non riscosse dallo Stato. La decisione è stata comunicata da un assessore regionale.

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