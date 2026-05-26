La regione ha annunciato l’adesione alla rottamazione del bollo auto per gli ultimi vent’anni, diventando la prima a farlo. Questa misura permette ai cittadini di cancellare crediti fiscali accumulati nel tempo, con la possibilità di recuperare somme che risalivano a più di due decenni fa. L’obiettivo è anche quello di recuperare entrate fiscali che risultano ancora non riscosse dallo Stato. La decisione è stata comunicata da un assessore regionale.

“La legge di Bilancio nazionale, nella sua originaria formulazione- spiega l’assessore - poneva una serie di complessità di carattere operativo e di gestione della riscossione perché a differenza dei tributi erariali, per i quali lo Stato ha previsto procedure automatizzate, la definizione delle entrate regionali non prevedeva un obbligo di collaborazione automatica con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ciò avrebbe comportato, per la Regione... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rottamazione bollo auto, assessore Leo: “Puglia prima Regione ad aderire alla rottamazione per gli ultimi vent’anni. Occasione per i cittadini e per la Regione di incassare crediti antichi”

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