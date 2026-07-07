passi in avanti per il nono assessore in aula la modifica dello statuto attesa per il voto in regione

Passi in avanti verso il nono assessore regionale. La modifica allo statuto per allargare la giunta toscana è pronta a tornare in aula. Il voto decisivo è atteso oggi pomeriggio o domani (in seconda seduta) in base alla scaletta dei lavori che sarà definita nel dettaglio stamattina durante la conferenza dei capigruppo. La proposta di legge statutaria era stata approvata in prima lettura nella seduta dello scorso 29 gennaio ma serve un secondo via libera – con voto nominale – per l’approvazione definitiva. La modifica allo statuto però non comporta in automatico il passaggio da otto a nove assessori. L’approvazione infatti non comporta l’attuazione immediata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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