sospetta intossicazione per 28 bambini a reggio emilia

Venti otto bambini e tre adulti sono stati ricoverati in ospedale a Reggio Emilia dopo aver manifestato sintomi sospetti di intossicazione durante un campo estivo. Tutti sono stati dimessi nella notte. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’episodio.

Intossicazione, di questo potrebbe trattarsi per 28 bambini di un campo estivo in provincia di Reggio Emilia. Questi, insieme a tre adulti, sono stati ricoverati in ospedale e dimessi nella notte di ieri. Il ricovero per sospetta intossicazione. Ventotto bambini tra gli 8 e i 12 anni e tre adulti stavano partecipando a un campo estivo della protezione civile. Il campo coinvolgeva in totale circa 120 persone. I soccorsi hanno trasportato i primi in ospedale nella serata di martedì 7 luglio per una sospetta intossicazione. È accaduto a Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Dopo le cure del caso il gruppo ha fatto rientro al campo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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