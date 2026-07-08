Sospetta intossicazione per 28 bambini a Reggio Emilia

Da gbt-magazine.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venti otto bambini e tre adulti sono stati ricoverati in ospedale a Reggio Emilia dopo aver manifestato sintomi sospetti di intossicazione durante un campo estivo. Tutti sono stati dimessi nella notte. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’episodio.

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Intossicazione, di questo potrebbe trattarsi per 28 bambini di un campo estivo in provincia di Reggio Emilia. Questi, insieme a tre adulti, sono stati ricoverati in ospedale e dimessi nella notte di ieri. Il ricovero per sospetta intossicazione. Ventotto bambini  tra gli 8 e i 12 anni e tre  adulti stavano partecipando a un  campo estivo  della protezione civile. Il campo coinvolgeva in totale circa 120 persone. I soccorsi hanno trasportato i primi in  ospedale  nella serata di martedì 7 luglio per una  sospetta intossicazione. È accaduto a  Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Dopo le cure del caso il gruppo ha fatto rientro al campo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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