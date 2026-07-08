Reggio Emilia intossicazione al campo estivo | 28 bambini ricoverati ipotesi assunzione di acqua non potabile

Notizia in breve

Durante un campo estivo in provincia di Reggio Emilia, 28 bambini e 3 adulti hanno manifestato sintomi gastrointestinali, tra cui vomito e dissenteria. Tutti sono stati ricoverati e successivamente dimessi in buone condizioni. L’ipotesi più accreditata è l’assunzione di acqua non potabile durante l’attività. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’intossicazione.