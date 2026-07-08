Reggio Emilia intossicazione al campo estivo | 28 bambini ricoverati ipotesi assunzione di acqua non potabile

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un campo estivo in provincia di Reggio Emilia, 28 bambini e 3 adulti hanno manifestato sintomi gastrointestinali, tra cui vomito e dissenteria. Tutti sono stati ricoverati e successivamente dimessi in buone condizioni. L’ipotesi più accreditata è l’assunzione di acqua non potabile durante l’attività. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’intossicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sintomi gastrointestinali durante il campo della Protezione Civile a Corneto di Toano. Anche 3 adulti sono stati colpiti da vomito e dissenteria. Dopo il ricovero, tutti sono stati dimessi in buone condizioni A Corneto di Toano, in provincia di Reggio Emilia, 28 bambini e 3 adulti, tutti part. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

reggio emilia intossicazione al campo estivo 28 bambini ricoverati ipotesi assunzione di acqua non potabile
© Ilgiornaleditalia.it - Reggio Emilia, intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati, ipotesi assunzione di acqua non potabile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bambini con vomito e dissenteria dopo lescursione: maxi-intossicazione al campo estivo

Video Bambini con vomito e dissenteria dopo lescursione: maxi-intossicazione al campo estivo

Notizie e thread social correlati

Reggio Emilia, sospetta intossicazione alimentare al campo estivo: 28 bambini finiscono in ospedale, si indaga sull’acquaA Corneto di Toano, sull’Appennino reggiano, 31 persone, tra cui 28 bambini, sono state portate in ospedale dopo aver manifestato malesseri...

Toano (Reggio Emilia), maxi intossicazione al campo estivo: 28 bambini in ospedale. «Potrebbe essere stata l'acqua della fontanella». E il sindaco chiude tutti i rubinettiVentotto bambini e tre adulti sono stati portati in ospedale per problemi gastrointestinali dopo aver bevuto acqua da una fontanella durante un campo...

Temi più discussi: Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedale; Sospetta intossicazione alimentare al campo estivo di Toano, 28 bimbi in ospedale; Maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile. Coinvolti 28 bambini; Centro estivo di Toano, 28 bambini colpiti da un malore.

reggio emilia reggio emilia intossicazione alReggio Emilia, intossicazione in un campo estivo della Protezione Civile: mistero sulle causeMomenti di paura al campo estivo della Protezione Civile di Corneto, frazione di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Martedì alcuni ragazzi hanno ... lapresse.it

reggio emilia reggio emilia intossicazione alReggio Emilia, sospetta intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati d'urgenza. Avviate le verificheTra le possibili cause della maxi intossicazione che ha coinvolto una trentina di persone di un campo estivo l'acqua bevuta dalle fontane pubbliche ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web