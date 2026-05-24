Auto sempre più vecchie nel territorio | l' età media sale a 12 anni e 7 mesi E l' Rc auto costa il 25% in più

L'età media delle auto in Emilia-Romagna ha raggiunto i 12 anni e 7 mesi, con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. La crescita si riflette anche sui costi dell’assicurazione Rc auto, che sono aumentati del 25% negli ultimi dodici mesi. La regione registra il dato più alto tra le regioni italiane, con veicoli sempre più vecchi che circolano sulle strade. Lo studio è stato condotto da Facile.

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Emilia-Romagna, ormai arrivata a 12 anni e 4 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno. Nonostante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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