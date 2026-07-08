Il 8 luglio 2026 si è svolto un concerto della rassegna Concerti d’estate al Santuario della Madonna delle Grazie, inserito nel Terre d'Arezzo Music Festival 2026. La manifestazione, promossa dal Comune di Terranuova, ha proseguito con un evento dedicato alla musica barocca. La serie di concerti estivi continua con altri appuntamenti programmati nel cartellone.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Rassegna Concerti d’estate, il fascino della musica barocca al Santuario della Madonna delle Grazi e con Terre d'Arezzo Music Festival Prosegue il cartellone dei concerti estivi promossa dal Comune di Terranuova, prossimo appuntamento con Terre d'Arezzo Music Festival 2026 dedicato alla grande musica. Sabato 11 luglio, alle ore 21.15, il Santuario della Madonna delle Grazie di Montemarciano, a Terranuova Bracciolini, ospiterà il Concerto di Musica Barocca dell’Ensemble Labirinto Armonico. Protagonisti della serata saranno Roberto Torto ai flauti a becco e alla cornamusa bergamasca, Pierluigi Mencattini al violino barocco e Stefania Di Giuseppe al clavicembalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Rassegna Concerti d’estate al Santuario della Madonna delle Grazie con Terre d'Arezzo Music

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