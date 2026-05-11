Dal punto più alto del Santuario della Madonna delle Grazie a Cerreto Sannita si può vedere l'intera vallata sottostante. La chiesa si trova sulla collina che domina il territorio e si affaccia sulla valle, offrendo una vista panoramica sulla zona circostante. La struttura si trova in una posizione strategica e visibile da diverse parti del paesaggio locale.

Il Santuario della Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita osserva, dalla sua vedetta, l’intera valle ai suoi piedi. Il complesso ecclesiastico comprende la chiesa, il convento dei Cappuccini e la Casa del Pellegrino, gestiti con assoluto amore dalle mani laboriose dei Frati Minori Cappuccini che, secoli fa, arrivarono a Cerreto su invito della popolazione cerretese stessa e certamente dal clero locale. Il santuario fu fortemente voluto dall’Universitas di Cerreto Sannita, l’amministrazione comunale dell’epoca. Fu in quel periodo, infatti che il vescovo Cotugno, vicario generale della Diocesi di Napoli, volle fortemente questo luogo di orazione francescana, suggerendo di ospitare la comunità cappuccina, probabilmente per poter ricominciare a respirare più profondamente la religiosità e l’idea di pace che il culto francescano richiedono.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Santuario della Madonna delle Grazie a Cerreto Sannita

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