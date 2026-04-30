Feroce rapina nel bar-tabaccheria | titolare minacciato con pistola e coltello Tre persone in carcere - VIDEO
Tre persone sono state arrestate e un uomo denunciato in seguito a una rapina avvenuta lo scorso luglio in un bar-tabaccheria del forese ravennate. Durante l’episodio, il titolare è stato minacciato con una pistola e un coltello. Le indagini condotte dai Carabinieri di Ravenna hanno portato all’identificazione e alla cattura dei responsabili, mentre un sospettato è stato segnalato per ricettazione.
Tre persone arrestate per rapina e un uomo denunciato per ricettazione. Questo l'esito delle indagini dei Carabinieri di Ravenna a seguito di una violenta rapina perpetrata nello scorso mese di luglio ai danni di un bar-tabaccheria del forese ravennate.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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