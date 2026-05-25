Rosignano | Fermata sul lungomare con droga contanti e un coltello | 20enne denunciata

Da livornotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Rosignano dopo essere stato trovato con droga, contanti e un coltello durante un controllo dei carabinieri sul lungomare. I militari di Cecina avevano effettuato più verifiche nel territorio, concentrandosi sulle zone di aggregazione e sulla microcriminalità, per prevenire comportamenti violenti e attività illecite. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni di monitoraggio condotte nelle ultime settimane.

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I carabinieri di Cecina hanno effettuato diversi controlli del territorio in ottica di prevenzione contro la microcriminalità e di monitoraggio dei fenomeni e delle aree di aggregazione al fine di prevenire condotte violente. Durante un accertamento sul lungomare di Rosignano, una 20enne è stata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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