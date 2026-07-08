Durante una rapina in un agriturismo, il titolare è stato colpito con pugni e calci, mentre la moglie è stata minacciata di tagliarle le dita della mano dai banditi. Il racconto del proprietario descrive un episodio violento e spaventoso.

Il volto è provato. "Sono stato preso a pugni e calci. Mia moglie è stata minacciata dai banditi che le avrebbero tagliato le dita della mano". È l’inizio di un racconto dell’orrore. Gli occhi sono gonfi e stanchi. Segni tangibili di quella che è stata la violenta aggressione a scopo di rapina subita nel cuore della notte di domenica all’ agriturismo Ca’ Fenile, a Alzano Lombardo, tra i boschi di Brumano. Il titolare, Massimo Rizzi di 47 anni, è stato picchiato da tre malviventi (pare con accento dell’Est): è finito in ospedale con due costole rotte e trenta giorni di prognosi. La banda ha minacciato anche sua moglie Daniela Zambonelli, con la quale porta avanti l’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina in agriturismo. Titolare preso a botte: "Paura per le donne"

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