Violenta rapina in agriturismo | titolare in ospedale per le botte dei banditi Malviventi in fuga con 50mila euro
Tre persone hanno fatto irruzione all’interno dell’agriturismo “Cà Fenile” poco prima delle tre di notte, nella frazione Brumano. Durante la rapina, il titolare è stato picchiato e si trova ora in ospedale. I malviventi sono riusciti a fuggire con circa 50 mila euro. L’episodio ha sconvolto la zona, che si trova tra i boschi di Alzano Lombardo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Alzano Lombardo (Bergamo) – Una notte di puro terrore ha sconvolto la tranquillità della frazione Brumano, ad Alzano Lombardo. Mancavano pochi minuti alle tre, notte tra domenica e ieri, quando tre persone hanno fatto irruzione all’interno dell’agriturismo “ Cà Fenile ”, immerso tra i boschi. I malviventi hanno agito a volto coperto per non farsi riconoscere dalle telecamere. Un colpo veloce. Una volta all’interno, i rapinatori si sono trovati di fronte il titolare dell’attività, un uomo di 47 anni che è stato aggredito per neutralizzare ogni accenno di reazione e costringerlo a consegnare il bottino (secondo una prima stima di 50mila euro). Banditi in fuga . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano: titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologiTre uomini con il volto coperto sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3.
Alzano Lombardo, rapina all'agriturismo Cà Fenile: tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con i soldiTra le 2 e le 3 di notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo.
Temi più discussi: Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euro; Alzano Lombardo. Violenta rapina all'agriturismo Ca' Fenile; Minuti di paura nella rapina all’agriturismo di Alzano.
Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euroAlzano Lombardo, shock per moglie e figli del proprietario e alcuni ospiti. L’uomo in piena notte si è trovato di fronte tre banditi, è finito in ospedale ... ilgiorno.it
Rapina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio all’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo. Poco prima delle 3 tre banditi incappucciati si sono introdotti nella struttura e hanno aggredito il proprietario, un imprenditore di 47 anni, per poi facebook
Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euroL’assalto poco prima delle 3 ad Alzano Lombardo tra domenica e lunedì. I malviventi, incappucciati, sono fuggiti con denaro e orologi. L’imprenditore, 47 anni, è stato medicato in ospedale e dimesso. ecodibergamo.it