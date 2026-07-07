Tre persone hanno fatto irruzione all’interno dell’agriturismo “Cà Fenile” poco prima delle tre di notte, nella frazione Brumano. Durante la rapina, il titolare è stato picchiato e si trova ora in ospedale. I malviventi sono riusciti a fuggire con circa 50 mila euro. L’episodio ha sconvolto la zona, che si trova tra i boschi di Alzano Lombardo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Alzano Lombardo (Bergamo) – Una notte di puro terrore ha sconvolto la tranquillità della frazione Brumano, ad Alzano Lombardo. Mancavano pochi minuti alle tre, notte tra domenica e ieri, quando tre persone hanno fatto irruzione all’interno dell’agriturismo “ Cà Fenile ”, immerso tra i boschi. I malviventi hanno agito a volto coperto per non farsi riconoscere dalle telecamere. Un colpo veloce. Una volta all’interno, i rapinatori si sono trovati di fronte il titolare dell’attività, un uomo di 47 anni che è stato aggredito per neutralizzare ogni accenno di reazione e costringerlo a consegnare il bottino (secondo una prima stima di 50mila euro). Banditi in fuga . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano: titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologiTre uomini con il volto coperto sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3.

Alzano Lombardo, rapina all'agriturismo Cà Fenile: tre banditi incappucciati picchiano il titolare e scappano con i soldiTra le 2 e le 3 di notte tra domenica e lunedì, tre uomini incappucciati sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo.

Temi più discussi: Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euro; Alzano Lombardo. Violenta rapina all'agriturismo Ca' Fenile; Minuti di paura nella rapina all’agriturismo di Alzano.

Violenta rapina in agriturismo: titolare in ospedale per le botte dei banditi. Malviventi in fuga con 50mila euroAlzano Lombardo, shock per moglie e figli del proprietario e alcuni ospiti. L’uomo in piena notte si è trovato di fronte tre banditi, è finito in ospedale ... ilgiorno.it

Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano, il proprietario picchiato da tre banditi: bottino da 50 mila euroL’assalto poco prima delle 3 ad Alzano Lombardo tra domenica e lunedì. I malviventi, incappucciati, sono fuggiti con denaro e orologi. L’imprenditore, 47 anni, è stato medicato in ospedale e dimesso. ecodibergamo.it