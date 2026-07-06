Rapina all’agriturismo Cà Fenile ad Alzano | titolare aggredito da tre banditi in fuga con denaro e orologi

Tre uomini con il volto coperto sono entrati nell’agriturismo Cà Fenile nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3. Hanno aggredito il titolare, portandogli via denaro e orologi, e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La zona è stata perlustrata, ma i responsabili non sono stati ancora individuati.

Alzano Lombardo. Momenti di paura nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio all’agriturismo Cà Fenile, in via Brumano, ad Alzano Lombardo, dove tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione poco prima delle 3. Nel corso della rapina i malviventi hanno aggredito il titolare della struttura, un uomo di 47 anni, per poi impossessarsi di denaro e di alcuni orologi prima di fuggire. Al momento dell’assalto erano presenti anche la moglie dell’uomo, i figli della coppia e alcuni ospiti dell’agriturismo, che non sarebbero stati coinvolti. L’allarme è scattato poco dopo le 3. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’automedica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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