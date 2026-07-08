Il titolare di un agriturismo di Alzano Lombardo ha raccontato che durante una rapina, sua figlia ha abbracciato uno dei banditi dicendogli: «Ti voglio bene, se non picchi il mio papà ti perdono». Dopo l’evento, nella mattinata successiva, l’agriturismo ha ripreso le normali attività con colazioni servite e clienti che si sono dedicati a relax e piscina nella Val Seriana.

All’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo sembra tornata la calma. Al mattino la colazione è stata servita, i clienti sono tornati in piscina e a rilassarsi nel verde della Val Seriana. Solo qualche decina di ore fa, però, qui è accaduto qualcosa di violento e inaspettato. A testimoniare la rapina a mano armata avvenuta nella notte tra domenica e lunedì sono i dettagli: è da due giorni che manca la rete Wi-fi, il pos non funziona perché i rapinatori che si sono introdotti nella casa di Massimo Rizzi e Daniela Zambonelli, i proprietari, hanno tranciato i cavi (nel pomeriggio, una nota sui social comunicherà la chiusura temporanea del parco didattico). 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Rapina ad Alzano, il racconto choc del titolare di Ca' Fenile: «Mia figlia ha abbracciato uno dei banditi: "Ti voglio bene, se non picchi il mio papà ti perdono"»

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