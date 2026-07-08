Rapina ad Alzano il racconto choc del titolare di Ca' Fenile | Mia figlia ha abbracciato uno dei banditi | Ti voglio bene se non picchi il mio papà ti perdono
Il titolare di un agriturismo di Alzano Lombardo ha raccontato che durante una rapina, sua figlia ha abbracciato uno dei banditi dicendogli: «Ti voglio bene, se non picchi il mio papà ti perdono». Dopo l’evento, nella mattinata successiva, l’agriturismo ha ripreso le normali attività con colazioni servite e clienti che si sono dedicati a relax e piscina nella Val Seriana.
All’agriturismo Ca’ Fenile di Alzano Lombardo sembra tornata la calma. Al mattino la colazione è stata servita, i clienti sono tornati in piscina e a rilassarsi nel verde della Val Seriana. Solo qualche decina di ore fa, però, qui è accaduto qualcosa di violento e inaspettato. A testimoniare la rapina a mano armata avvenuta nella notte tra domenica e lunedì sono i dettagli: è da due giorni che manca la rete Wi-fi, il pos non funziona perché i rapinatori che si sono introdotti nella casa di Massimo Rizzi e Daniela Zambonelli, i proprietari, hanno tranciato i cavi (nel pomeriggio, una nota sui social comunicherà la chiusura temporanea del parco didattico). 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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